Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney fällt am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Walt Disney. Das Papier von Walt Disney gab in der AMEX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 110,06 USD abwärts.

Die Walt Disney-Aktie notierte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 110,06 USD. Die Walt Disney-Aktie gab in der Spitze bis auf 109,41 USD nach. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 110,72 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 6.990 Walt Disney-Aktien.

Am 06.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,06 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 78,77 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 28,43 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,758 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 117,50 USD für die Walt Disney-Aktie.

Walt Disney ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,22 USD, nach 0,99 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.549,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23.512,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Walt Disney am 08.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

