Kursentwicklung im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Montagnachmittag schwächer

08.04.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 117,55 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 117,55 USD. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 117,37 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 118,01 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 240.942 Stück. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.03.2024 bei 123,73 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,74 USD. Mit einem Kursverlust von 33,02 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,730 USD. Im Vorjahr erhielten Walt Disney-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 132,50 USD. Walt Disney ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 23.549,00 USD gegenüber 23.512,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert. Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,69 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Disney-Aktie höher: Disney will Maßnahmen gegen Passwort-Sharing schrittweise verschärfen Börse New York in Grün: Dow Jones präsentiert sich zum Start fester Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com