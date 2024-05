Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Walt Disney legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 105,78 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 105,78 USD. Bei 106,47 USD erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 104,74 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 500.641 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,73 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,74 USD. Mit Abgaben von 25,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Walt Disney seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,722 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 132,50 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 07.05.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,70 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 22,08 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,29 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,20 Prozent verringert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 06.08.2024 gerechnet.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

