Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 86,28 USD.

Die Walt Disney-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 86,28 USD. Die Walt Disney-Aktie sank bis auf 86,12 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 86,38 USD. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 391.701 Stück gehandelt.

Bei 126,48 USD erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 31,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 84,07 USD ab. Mit einem Kursverlust von 2,56 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 121,50 USD.

Walt Disney gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,08 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 21.815,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.272,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Walt Disney am 09.08.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,72 USD je Aktie belaufen.

