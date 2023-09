Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Walt Disney-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 80,29 USD abwärts.

Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 80,29 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 80,27 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 80,60 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 213.447 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei 117,90 USD erreichte der Titel am 10.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2023 (79,75 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 0,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 121,50 USD an.

Am 09.08.2023 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 1,09 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 22.330,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 21.504,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

