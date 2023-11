Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Mittag ins Plus

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 79,55 EUR.

Das Papier von Walt Disney legte um 11:58 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 79,55 EUR. Bei 79,67 EUR markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,30 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 4.398 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 111,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,89 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 74,03 EUR am 01.09.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 6,94 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 121,50 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 09.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,09 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.330,00 USD – ein Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 21.504,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Walt Disney am 08.11.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,66 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

