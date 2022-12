Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Kaum Ausschläge verzeichnete die Walt Disney-Aktie im Frankfurt-Handel und tendierte um 09:22 Uhr bei 87,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bei 88,12 EUR. Die Walt Disney-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 87,50 EUR ab. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 88,07 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 641 Walt Disney-Aktien.

Am 04.01.2022 markierte das Papier bei 141,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Bei 86,40 EUR fiel das Papier am 10.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,27 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 122,25 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 08.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 USD gegenüber 0,37 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 20.150,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18.534,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Walt Disney am 07.02.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 4,20 USD je Aktie aus.

