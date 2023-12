Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Freitagvormittag fester

Kurs der Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im AMEX-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Im AMEX-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere um 22:15 Uhr 1,1 Prozent. In der Spitze gewann die Walt Disney-Aktie bis auf 93,32 USD. Mit einem Wert von 92,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.627 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,61 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 27,32 Prozent zulegen. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,77 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 14,73 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 129,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 08.11.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,82 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,41 Prozent auf 21.241,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.150,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Walt Disney am 06.02.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,37 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Optimismus in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im Dow Jones

Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones am Donnerstagnachmittag steigen

Pluszeichen in New York: Dow Jones mittags auf grünem Terrain