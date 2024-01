Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gibt am Nachmittag ab

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 90,55 USD.

Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,1 Prozent auf 90,55 USD ab. Die Walt Disney-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 90,48 USD ab. Bei 90,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 221.746 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 117,90 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 14,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 122,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 08.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,30 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21.241,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 20.150,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.02.2024 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 05.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

