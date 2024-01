Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt wies die Walt Disney-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 91,48 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 91,48 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walt Disney-Aktie bisher bei 91,80 USD. Bei 91,33 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 12.794 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,61 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 28,56 Prozent wieder erreichen. Bei 78,77 USD fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 13,90 Prozent würde die Walt Disney-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 122,67 USD aus.

Am 08.11.2023 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Walt Disney hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,82 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 21.241,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.150,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.02.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 05.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,35 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

