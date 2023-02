Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagmittag mit Kursfeuerwerk

Das Papier von Walt Disney legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 6,9 Prozent auf 110,32 EUR. Die Walt Disney-Aktie legte bis auf 111,02 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 109,40 EUR. Zuletzt wechselten 34.944 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 139,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 79,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 122,25 USD an.

Am 09.11.2022 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 20.150,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.534,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.05.2023 terminiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 4,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

