Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 107,90 USD abwärts.

Am 10.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,90 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,27 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,74 USD am 05.10.2023. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 37,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Walt Disney-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,592 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 122,67 USD.

Walt Disney veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,22 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.549,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.150,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,54 USD fest.

