Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Bei der Walt Disney-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 117,30 USD.

Mit einem Wert von 117,30 USD bewegte sich die Walt Disney-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 117,60 USD. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 116,90 USD. Bei 117,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 186.528 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,73 USD) erklomm das Papier am 29.03.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,48 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 78,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Walt Disney-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,730 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 132,50 USD an.

Walt Disney ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 23.549,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.512,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,16 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,69 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

