Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag in Grün

09.04.25 16:09 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 81,93 USD.

Um 15:51 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 81,93 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 82,75 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 81,47 USD. Zuletzt wechselten 331.092 Walt Disney-Aktien den Besitzer. Bei 118,60 USD markierte der Titel am 03.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 30,92 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 80,10 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Experten gehen davon aus, dass Walt Disney-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,872 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Walt Disney 0,750 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 127,50 USD für die Walt Disney-Aktie. Am 05.02.2025 äußerte sich Walt Disney zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Walt Disney 24,60 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Walt Disney am 07.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Walt Disney die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,47 USD je Walt Disney-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walt Disney von vor einem Jahr gekostet Donnerstagshandel in New York: Dow Jones-Anleger bekommen letztendlich kalte Füße Minuszeichen in New York: Dow Jones gibt nachmittags nach

