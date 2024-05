Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 105,73 USD zu.

Die Walt Disney-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 105,73 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walt Disney-Aktie bisher bei 106,13 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 104,51 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 402.504 Walt Disney-Aktien.

Am 29.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,73 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,02 Prozent. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 78,74 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Walt Disney-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,722 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 132,50 USD.

Walt Disney ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,70 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,59 Prozent auf 21,99 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Walt Disney im Jahr 2024 4,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

