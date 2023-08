Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochmittag mit Kursplus

Blick auf Walt Disney-Kurs

09.08.23 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 81,01 EUR.

Um 12:03 Uhr stieg die Walt Disney-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 81,01 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Walt Disney-Aktie bisher bei 81,09 EUR. Bei 80,86 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 6.190 Walt Disney-Aktien. Bei einem Wert von 124,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2022). Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 34,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 6,28 Prozent wieder erreichen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 121,50 USD. Walt Disney ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,93 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,61 Prozent auf 21.815,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.272,00 USD in den Büchern gestanden. Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,69 USD je Walt Disney-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Paramount verkauft US-Verlag Simon & Schuster an Finanzinvestor KKR Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Walt Disney gekostet Investmentstrategie: Jim Cramer vergleicht Larry Fink und Cathie Wood - und hat einen klaren Favoriten

