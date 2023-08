Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochvormittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Walt Disney. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 88,19 USD.

Um 22:15 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 88,19 USD zu. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 88,19 USD. Mit einem Wert von 86,45 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 36.047 Walt Disney-Aktien.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 126,44 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,37 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 84,11 USD. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 4,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Walt Disney-Aktie im Durchschnitt mit 121,50 USD.

Am 10.05.2023 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.815,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.272,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2023 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,70 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

