Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney macht am Montagnachmittag Boden gut

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 83,66 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 83,66 USD zu. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 84,42 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,35 USD. Bisher wurden via New York 532.429 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,90 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 40,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 78,74 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 5,88 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 121,50 USD.

Walt Disney gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von 1,09 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,84 Prozent auf 22.330,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.504,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Walt Disney-Bilanz für Q4 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Walt Disney-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 3,73 USD je Aktie aus.

