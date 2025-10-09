Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 112,56 USD zu.
Das Papier von Walt Disney legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 112,56 USD. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 112,99 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 209.825 Stück.
Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 10,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (80,10 USD). Abschläge von 28,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,887 USD, nach 0,750 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 138,00 USD je Walt Disney-Aktie an.
Am 06.08.2025 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,58 Mrd. USD im Vergleich zu 23,05 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 13.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.
In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,87 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2024
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2024
|Walt Disney Buy
|UBS AG
