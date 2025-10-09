DAX24.656 +0,2%Est505.632 -0,3%MSCI World4.333 -0,4%Top 10 Crypto16,60 -4,0%Nas22.953 -0,4%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1560 -0,6%Öl65,97 -0,2%Gold4.009 -0,7%
Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Nachmittag fester

09.10.25 16:09 Uhr

09.10.25 16:09 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Walt Disney. Zuletzt sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 112,56 USD zu.

Das Papier von Walt Disney legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 112,56 USD. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 112,99 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 209.825 Stück.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 124,67 USD. Der aktuelle Kurs der Walt Disney-Aktie ist somit 10,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (80,10 USD). Abschläge von 28,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,887 USD, nach 0,750 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 138,00 USD je Walt Disney-Aktie an.

Am 06.08.2025 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,92 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,58 Mrd. USD im Vergleich zu 23,05 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Walt Disney am 13.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,87 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Kooperation mit NVIDIA: Steht die Hitachi-Aktie vor neuen Impulsen?

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte eine Walt Disney-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 3 Jahren eingebracht

Nachrichten zu Walt Disney

DatumMeistgelesen
Analysen zu Walt Disney

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
06.08.2025Walt Disney BuyUBS AG
07.05.2025Walt Disney KaufenDZ BANK
08.08.2024Walt Disney KaufenDZ BANK
07.08.2024Walt Disney BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.11.2022Walt Disney Equal WeightBarclays Capital
14.05.2021Walt Disney market-performBernstein Research
19.04.2021Walt Disney market-performBernstein Research
12.02.2021Walt Disney market-performBernstein Research
13.10.2020Walt Disney Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.06.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
09.01.2018Walt Disney SellPivotal Research Group
14.12.2017Walt Disney SellPivotal Research Group
20.01.2017Walt Disney UnderperformBMO Capital Markets
12.01.2017Walt Disney SellPivotal Research Group

