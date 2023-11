Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney springt am Nachmittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Walt Disney zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Walt Disney legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 6,7 Prozent auf 90,16 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 6,7 Prozent auf 90,16 USD zu. Kurzfristig markierte die Walt Disney-Aktie bei 90,22 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,83 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.516.646 Walt Disney-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,90 USD. Dieser Kurs wurde am 10.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,74 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,67 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 121,50 USD.

Am 09.08.2023 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.330,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.504,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 06.02.2024 gerechnet.

