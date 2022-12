Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney steigt am Nachmittag

Um 04:22 Uhr stieg die Walt Disney-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 88,81 EUR. Die Walt Disney-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 88,81 EUR aus. Bei 88,19 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 10.610 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei 142,00 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 37,46 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,32 EUR. Dieser Wert wurde am 10.11.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 2,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 122,25 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Am 08.11.2022 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,37 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 20.150,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.534,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 07.02.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,20 USD fest.

