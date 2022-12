Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagvormittag Verlust reich

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 88,01 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Walt Disney-Aktie bis auf 87,94 EUR. Bei 88,35 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 62 Walt Disney-Aktien.

Am 04.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 141,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,76 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Walt Disney-Aktie derzeit noch 1,86 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 122,25 USD je Walt Disney-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Walt Disney am 08.11.2022. Das EPS wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.150,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.534,00 USD in den Büchern standen.

Am 07.02.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

