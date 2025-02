Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Walt Disney

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Der Walt Disney-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 109,67 USD.

Der Walt Disney-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 109,67 USD. Bei 109,60 USD markierte die Walt Disney-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 111,22 USD. Zuletzt wurden via New York 235.208 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Bei 123,73 USD erreichte der Titel am 29.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,82 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.08.2024 bei 83,92 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 23,48 Prozent könnte die Walt Disney-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Walt Disney seine Aktionäre 2024 mit 0,750 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,835 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 127,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 05.02.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 24,60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Walt Disney dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,46 USD je Walt Disney-Aktie.

