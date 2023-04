Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit Verlusten

Die Walt Disney-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 99,50 USD. Das Tagestief markierte die Walt Disney-Aktie bei 98,91 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 99,05 USD. Zuletzt wechselten 248.542 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 15.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 133,52 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Walt Disney-Aktie somit 25,48 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 84,07 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 18,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 124,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 08.02.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.512,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.819,00 USD in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 08.05.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,13 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

