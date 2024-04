Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 116,55 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Walt Disney-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 116,55 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Walt Disney-Aktie bei 116,39 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 116,84 USD. Bisher wurden heute 156.753 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,73 USD erreichte der Titel am 29.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 78,74 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 48,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,730 USD. Im Vorjahr hatte Walt Disney 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 132,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 07.02.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,22 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.549,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.512,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Walt Disney dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,69 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Nachmittag leichter

Dienstagshandel in New York: Dow Jones mittags schwächer

Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich letztendlich leichter