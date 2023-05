Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag behauptet

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Walt Disney-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 102,15 USD. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 103,21 USD zu. Die Walt Disney-Aktie gab in der Spitze bis auf 102,03 USD nach. Bei 103,04 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 248.357 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 126,48 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Bei 84,07 USD fiel das Papier am 29.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 124,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 09.02.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,06 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Walt Disney 23.512,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21.819,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Walt Disney am 10.05.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

