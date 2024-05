Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Walt Disney zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 105,93 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 105,93 USD zu. Der Kurs der Walt Disney-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 107,01 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 107,00 USD. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 602.499 Stück gehandelt.

Am 29.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 16,80 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 78,74 USD fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 34,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,722 USD. Im Vorjahr erhielten Walt Disney-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 132,50 USD für die Walt Disney-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 07.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,70 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,59 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,99 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,29 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Walt Disney am 06.08.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2024 4,74 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

