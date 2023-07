Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Montagnachmittag nahe Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Kaum Ausschläge verzeichnete die Walt Disney-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 88,66 USD.

Die Walt Disney-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 88,66 USD. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 88,67 USD an. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 88,06 USD. Mit einem Wert von 88,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 332.989 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 126,48 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 84,07 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 5,18 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 121,50 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 10.05.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.815,00 USD – ein Plus von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney 20.272,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 09.08.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 06.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Walt Disney ein EPS in Höhe von 3,84 USD in den Büchern stehen haben wird.

