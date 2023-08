Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Kurs der Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Walt Disney legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 88,49 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Walt Disney zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 88,49 USD. In der Spitze gewann die Walt Disney-Aktie bis auf 90,93 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.134.944 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 126,48 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,93 Prozent. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,07 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 121,50 USD.

Walt Disney veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Walt Disney hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.815,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20.272,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,68 USD fest.

