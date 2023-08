Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagvormittag im Minus

Walt Disney im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt im AMEX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 87,50 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 87,50 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 87,08 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,44 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 41.852 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 126,44 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 30,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 84,11 USD. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 4,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 121,50 USD je Walt Disney-Aktie an.

Walt Disney ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,93 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 1,08 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 21.815,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.272,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Walt Disney am 09.11.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 3,68 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

NASDAQ-Titel Netflix-Aktie: Analyst rät Netflix zur Einigung mit Hollywood-Autoren und -Schauspielern

Sony-Aktie: Doppelstreik in Hollywood lässt Sony vorsichtiger werden

Ausblick: Walt Disney präsentiert Quartalsergebnisse