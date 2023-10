Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney verbilligt sich am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 84,56 USD.

Die Walt Disney-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 84,56 USD. In der Spitze büßte die Walt Disney-Aktie bis auf 83,95 USD ein. Bei 84,71 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 301.124 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,90 USD) erklomm das Papier am 10.02.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,74 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Walt Disney-Aktie 6,88 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Walt Disney-Aktie wird bei 121,50 USD angegeben.

Am 09.08.2023 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney ein EPS von 1,09 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.330,00 USD umgesetzt, gegenüber 21.504,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 08.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Walt Disney die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,71 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Optimismus in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Gewinne

Disney-Aktie höher: Aktivistischer Investor Peltz kämpft offenbar erneut um mehr Einfluss bei Walt Disney

Börse New York in Grün: Anleger lassen Dow Jones nachmittags steigen