Walt Disney Aktie News: Walt Disney im Plus

Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 151,12 EUR zu. Bei 151,60 EUR erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 151,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 605 Walt Disney-Aktien.

Am 09.03.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 171,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.11.2020 (115,02 EUR).

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 175,00 USD. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die Walt Disney Company ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das in erster Linie über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Darüber hinaus entwickelt, produziert und vertreibt die Gesellschaft Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. Ende Oktober 2012 übernahm der Konzern die Filmgesellschaft Lucasfilm, die unter anderem das Epos "Krieg der Sterne" realisiert hat. 2019 übernahm Disney außerdem die Filmsparte des Konkurrenten 21st Century Fox. 2019 launchte das Unternehmen den Streamingdienst Disney Plus.

