Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Freitagmittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 84,27 EUR.

Die Walt Disney-Aktie musste um 12:00 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 84,27 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Walt Disney-Aktie bis auf 84,11 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,72 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.803 Walt Disney-Aktien.

Am 09.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 111,28 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 74,03 EUR. Dieser Wert wurde am 01.09.2023 erreicht. Mit Abgaben von 12,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 129,33 USD für die Walt Disney-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Walt Disney am 08.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,82 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,41 Prozent auf 21.241,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20.150,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Walt Disney am 06.02.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,52 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

