Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Walt Disney im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 88,20 USD.

Die Walt Disney-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 88,20 USD. Der Kurs der Walt Disney-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 88,20 USD nach. Bei 90,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 584.252 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2023 bei 117,90 USD. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 25,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 78,74 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 129,33 USD.

Walt Disney gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,82 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Walt Disney 21.241,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20.150,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich schwächer

Schwacher Handel: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück

Walt Disney-Aktie an der NYSE gefragt: Disney überzeugt mit Gewinnentwicklung