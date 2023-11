Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney zieht am Freitagvormittag deutlich an

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,7 Prozent auf 90,32 USD.

Im AMEX-Handel gewannen die Walt Disney-Papiere um 22:15 Uhr 6,7 Prozent. Bei 91,12 USD erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,60 USD. Bisher wurden heute 67.803 Walt Disney-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,61 USD. Dieser Kurs wurde am 10.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Walt Disney-Aktie liegt somit 23,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 78,77 USD erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 12,79 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 129,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 08.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,82 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.241,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Walt Disney einen Umsatz von 20.150,00 USD eingefahren.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Walt Disney-Gewinn in Höhe von 4,55 USD je Aktie aus.

