Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Mittwochnachmittag gesucht

Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,1 Prozent auf 88,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 89,37 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 88,67 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.930 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (139,62 EUR) erklomm das Papier am 12.01.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Walt Disney-Aktie 36,33 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 79,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 11,98 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 122,25 USD an.

Walt Disney ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 USD. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 20.150,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18.534,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.02.2023 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.02.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,16 USD je Walt Disney-Aktie belaufen.

