Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagnachmittag nahezu unbewegt

Kursverlauf

Die Aktie von Walt Disney zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Bei der Walt Disney-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 89,26 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Walt Disney-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 89,26 USD. Im Tageshoch stieg die Walt Disney-Aktie bis auf 89,27 USD. Die Walt Disney-Aktie gab in der Spitze bis auf 88,80 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,00 USD. Bisher wurden via New York 287.257 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,90 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (78,74 USD). Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 13,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 122,67 USD für die Walt Disney-Aktie.

Walt Disney ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,82 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney 0,30 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.241,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.150,00 USD in den Büchern standen.

Am 07.02.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Walt Disney veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 05.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 4,33 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Börse New York: Dow Jones fällt letztendlich

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags im Minus

Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walt Disney von vor 10 Jahren eingefahren