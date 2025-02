Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Walt Disney am Nachmittag ins Minus

So bewegt sich Walt Disney

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Walt Disney. Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 108,44 USD ab.

Die Walt Disney-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,8 Prozent auf 108,44 USD ab. In der Spitze büßte die Walt Disney-Aktie bis auf 107,72 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 108,55 USD. Der Tagesumsatz der Walt Disney-Aktie belief sich zuletzt auf 209.431 Aktien.

Bei 123,73 USD erreichte der Titel am 29.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Am 09.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,92 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 29,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,750 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,835 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 127,50 USD.

Walt Disney veröffentlichte am 05.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 24,60 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,41 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Walt Disney wird am 07.05.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Walt Disney-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,48 USD fest.

