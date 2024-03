Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Mittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt sprang die Walt Disney-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 101,04 EUR zu.

Die Walt Disney-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 101,04 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Walt Disney-Aktie sogar auf 101,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 100,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.786 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 105,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.09.2023 bei 74,22 EUR. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 36,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,758 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 117,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Am 07.02.2024 lud Walt Disney zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS lag bei 1,22 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.549,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23.512,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 4,65 USD im Jahr 2024 aus.

