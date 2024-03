Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag höher

So entwickelt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 111,53 USD.

Das Papier von Walt Disney legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 111,53 USD. Die Walt Disney-Aktie zog in der Spitze bis auf 111,61 USD an. Bei 110,33 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 331.748 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2024 auf bis zu 115,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Kursplus von 3,25 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 78,74 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Abschläge von 29,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Walt Disney-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,758 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 117,50 USD.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent auf 23.549,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.512,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2024 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 4,65 USD im Jahr 2024 aus.



