Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Walt Disney im Fokus

Die Aktie von Walt Disney gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Walt Disney-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 4,7 Prozent auf 98,22 USD.

Die Walt Disney-Aktie wies um 15:49 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 98,22 USD abwärts. In der Spitze fiel die Walt Disney-Aktie bis auf 98,16 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 100,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 660.182 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 123,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2024 auf bis zu 83,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 14,56 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Walt Disney seine Aktionäre 2024 mit 0,750 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,872 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 127,50 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 05.02.2025. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Walt Disney im vergangenen Quartal 24,60 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walt Disney 23,41 Mrd. USD umsetzen können.

Walt Disney dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 5,49 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Handel in New York: Dow Jones letztendlich in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags

NYSE-Handel So bewegt sich der Dow Jones aktuell