Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Walt Disney zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Walt Disney legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 117,98 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 117,98 USD zu. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 118,01 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 117,53 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 160.260 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,73 USD) erklomm das Papier am 29.03.2024. Gewinne von 4,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,74 USD. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Walt Disney-Aktie 49,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Walt Disney seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,703 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 132,50 USD je Walt Disney-Aktie aus.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,99 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.549,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23.512,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Walt Disney die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,68 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

