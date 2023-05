Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Um 12:02 Uhr ging es für die Walt Disney-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 4,8 Prozent auf 87,76 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Walt Disney-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 87,31 EUR aus. Bei 88,40 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 25.294 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 124,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,64 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 79,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,61 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 124,00 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Am 09.02.2023 hat Walt Disney in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,99 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Walt Disney noch ein Gewinn pro Aktie von 1,06 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.512,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.819,00 USD in den Büchern standen.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.08.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Walt Disney-Aktie in Höhe von 4,09 USD im Jahr 2023 aus.

