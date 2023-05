Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagnachmittag im Keller

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 8,5 Prozent auf 92,55 USD. Die Walt Disney-Aktie gab in der Spitze bis auf 92,30 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 95,00 USD. Zuletzt wechselten 1.884.099 Walt Disney-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 126,48 USD. Gewinne von 36,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2022 (84,07 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 121,50 USD.

Am 09.02.2023 hat Walt Disney die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,76 Prozent auf 23.512,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.819,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.08.2023 dürfte Walt Disney Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,09 USD je Aktie in den Walt Disney-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: chrisdorney / Shutterstock.com