Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Donnerstagvormittag billiger

Das Papier von Walt Disney befand sich um 22:15 Uhr im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 1,0 Prozent auf 101,11 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Walt Disney-Aktie bei 100,70 USD. Bei 102,19 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via AMEX 10.014 Walt Disney-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 126,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Walt Disney-Aktie. Am 29.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 84,11 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 20,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 124,00 USD.

Walt Disney gewährte am 09.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.819,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.512,00 USD ausgewiesen.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.08.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,11 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: canbedone / Shutterstock.com