Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Dienstagmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Walt Disney. Das Papier von Walt Disney konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 80,29 EUR.

Das Papier von Walt Disney konnte um 12:04 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 80,29 EUR. In der Spitze legte die Walt Disney-Aktie bis auf 80,29 EUR zu. Bei 80,06 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 3.737 Walt Disney-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 124,30 EUR an. 54,81 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,33 EUR. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 1,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 121,50 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 10.05.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Walt Disney mit einem Umsatz von insgesamt 21.815,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.272,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,61 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Walt Disney am 09.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Walt Disney-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 06.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,83 USD je Aktie belaufen.

