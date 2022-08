Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney haussiert am Donnerstagvormittag

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 8,3 Prozent auf 116,44 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bei 116,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 3.737 Stück.

Am 14.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 161,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 86,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Walt Disney-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Walt Disney-Aktie bei 160,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Walt Disney am 11.05.2022 vor. Das EPS lag bei 1,08 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 0,79 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Walt Disney im vergangenen Quartal 20.272,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walt Disney 15.613,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Walt Disney am 10.11.2022 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Walt Disney einen Gewinn von 3,90 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Ausblick: Walt Disney legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Disney-Aktie "ins Straucheln geraten": Wells Fargo-Analyst rechnet dennoch mit Erholung des Mauskonzerns

Seit 1923: Disneys Firmengeschichte und seine wichtigsten Meilensteine

Ausgewählte Hebelprodukte auf Walt Disney Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Walt Disney

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com