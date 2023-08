Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag höher

So bewegt sich Walt Disney

Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Walt Disney-Aktie konnte zuletzt im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,8 Prozent auf 91,70 USD.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 4,8 Prozent auf 91,70 USD zu. Kurzfristig markierte die Walt Disney-Aktie bei 92,44 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 90,77 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Walt Disney-Aktien beläuft sich auf 69.623 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 126,44 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 84,11 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 8,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 121,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Walt Disney am 09.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 22.330,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20.272,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 09.11.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Walt Disney-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,73 USD je Aktie.

