Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Vormittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Die Aktie von Walt Disney gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Walt Disney nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 81,58 USD.

Die Walt Disney-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 81,58 USD. Bei 81,66 USD erreichte die Walt Disney-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 80,31 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.875 Walt Disney-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 117,61 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 44,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,76 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 121,50 USD je Walt Disney-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Walt Disney am 09.08.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22.330,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.504,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,72 USD je Walt Disney-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie

Hot Stocks heute: Daytrading mit Discount-Optionsscheinen - Walt Disney und Ørsted jetzt kaufen?

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Dow Jones 30 Industrial-Titel Walt Disney-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Walt Disney eingebracht