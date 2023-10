Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Walt Disney gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 85,14 USD zu.

Um 15:53 Uhr sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 85,14 USD zu. In der Spitze gewann die Walt Disney-Aktie bis auf 85,70 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 85,63 USD. Bisher wurden heute 259.688 Walt Disney-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 117,90 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.02.2023). 38,48 Prozent Plus fehlen der Walt Disney-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 78,74 USD erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Walt Disney-Aktie bei 121,50 USD.

Am 09.08.2023 legte Walt Disney die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 22.330,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.504,00 USD umgesetzt.

Walt Disney wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Walt Disney dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2024 präsentieren.

In der Walt Disney-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

